Ìwádìí bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn tó dáná sun tọkọtaya mọ́lé lọ́jọ́ ọdún tuntun

Bo tilẹ jẹ pe titi di asiko ti a pari akojọpọ iroyin yii ni iṣẹlẹ naa ṣi n jẹ kayeefi fun gbogbo awọn araalu Abẹokuta ati agbegbe ẹ nipinlẹ Ogun, paapaa awọn to gbọ sii, sibẹ, ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun ti f’idi rẹ mulẹ pe gbogbo awọn to lọwọ ninu iwa ika naa ni yoo f’oju wina ofin.

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun, Abimbọla Oyeyẹmi n’igba to n sọrọ kọminu lori iṣẹlẹ aburu ọhun.

To si l’awọn ti bẹrẹ iṣẹ iwadii, ati pe ọwọ ti tẹ ẹnikan lori bi wọn ṣe dana sun t’ọkọ t’iyawo naa mọle, ti wọn tun ji awọn ọmọ wọn gbe salọ.

Gẹgẹ bi iroyin to tẹ BBC YORUBA lọwọ, a gbọ pe ni kete ti ọkọ ati iyawo naa, Ọgbẹni Kẹhinde Fatinoye ati Arabinrin Bukọla Fatinoye de lati ibi isin wọnu ọdun tuntun l’awọn amookunṣeka naa lọ ka wọn mọle ni nnkan bi aago mẹta ọru, ko to di pe wọn dana sun wọn mọle.

Agbegbe kan ti wọn n pe ni Ibara GRA niluu Abẹokuta ni iṣẹlẹ ọhun ti waye lọjọ Aiku, Sannde, ọjọ kinni, oṣu kinni, ọdun 2023 ti a wa yii.

Lara awọn to fi ṣẹlẹ naa to wa leti sọ pe ko pẹ rara ti t’ọkọ t’iyawo naa wọle, ni wọn l’awọn kan kan ilẹkun ile wọn, ti wọn si ni ọmọ-ọdọ wọn lọ ṣilẹkun, lai mọ pe awọn oniṣẹ-ibi ni wọn.

Bi wọn ṣe wọle tọ wọn, la gbọ pe wọn ti dana sun ile, ti wọn si tilẹkun lẹyin mọ wọn, mọ inu ile.

Wọn ni niṣe láwọn amookunṣẹka naa mu ọmọ wọn kan ṣoṣo to wa nile lasiko naa, ati ọmọ-ọmọ ọdọ to ṣilẹkun salọ, ti wọn si lọ ju wọn danu sinu odo Ogun to wa loju ọna Adigbẹ si Ọbada-Oko.

Tani tokotiyawo naa?

BBC YORUBA gbọ pe oṣiṣẹ banki apapọ orileede Naijiria, iyẹn Central Bank of Nigeria ni Ọgbẹni JKẹhinde Fatinloye, nigba ti iyawo rẹ, Arabinrin Bukọla jẹ oṣiṣẹ fasiti ọgbin to wa niluu Abẹokuta, iyẹn Federal University of Agriculture, Abẹokuta, FUNAAB.

Lara awọn ti wọn n gbe lagbegbe naa la gbọ pe wọn ranṣẹ si awọn oṣiṣẹ uileeṣẹ panapana nigba ti wọn ri ile ọhun to n jona lọwọ, ti wọn si ni k’awọn panapana too debẹ, aṣọ ko ba ọmọyẹ mọ.

Igba ti wọn lawọn panapana wọnu ile naa, ni wọn too mọ pe niṣe ni wọn wa dana sun t’ọkọ ti’iyawo naa mọle.

Kini ọlọpaa Ogun so bayii?

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun, Abimbọla Oyeyẹmi ninu ọrọ rẹ sọ pe “Lotitọ ni iṣẹlẹ naa, a ti gbọ sii. Wọn lawọn kan lo lọ dana sun wọn ile, ni ko pẹ ti wọn de lati iṣọ-oru alẹ aisun.

“Ọwọ ti tẹ ẹnikan ti a fura si. A si maa ṣe iwadii iku naa nipa ofintoto, iṣẹ iwadii ti bẹrẹ lẹkunrẹrẹ.”

Bo tilẹ jẹ pe ko tii sẹni to le f’idi ohun to fa sababi iku awọn eeyan naa mulẹ, sibẹ ohun ti ọpọ awọn eeyan n sọ ni pe o ṣee ṣe ki awọn to kagbako iku yii ti b’awọn kan dowopọ, to si yiwọ.