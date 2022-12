Ọba Charles gbarata lórí ọ̀wọ́n oúnjẹ àti ebi tó gbòde lásìkò ọdún Keresimesi

ìṣẹ́jú 39 sẹ́yìn

Ninu ọrọ ọdun naa to sọ nile ijọsin St George’s Chapel to wa nile nla Windsor Castle, ni Ọba Charles Kẹta ti gboriyin fun iya rẹ fun awọn ohun to gbe ṣe lasiko to wa loke eepẹ.