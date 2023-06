Ọwọ́ tẹ àwọn ọmọlẹ́yìn Auxilliary mẹ́sàn-án fẹ́sùn ìdigunjalè! Àlàyé rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin to n tẹ BBC Yoruba leti ni wipe awọn mẹsan kan to jẹ alabaṣe alaga ẹgbẹ awakọ ipinlẹ Oyo tẹlẹ, Mukaila Lamidi ti ọpọlọpọ mọ si Auxilliary ti wa ni atimọle ọlọpaa bayii fun oniruuru ẹsun to ni ṣe pẹlu igbimọpọ, idigunjale, igbiyanju lati paayan ati lilo nnkan ijagun lọna aitọ.

Omii lara ẹsun wọn nipe wọn n ṣe ikọlu si awọn eeyan, lilọni lọwọ gba ohun ti kii ṣe tiwọn eyi to pọ to ọpọlọpọ miliọnu naira.

“Wipe ẹyin (afurasi) atawọn mii to na papa bora ni ọjọ ikọkandinlọgbọn oṣu karun ọdun 2023 ni nnkan bii ago meji ọsan ni ile Gomina Seyi Makinde ni agbegbe Ikolaba, Ibada lẹba ile ẹjọ Majisireeti gbimọ pọ lati da ilu ru ati ṣiṣe idigunjale eyi to di wipe ẹ ti da ẹṣẹ to lodi si ofin to si lẹtọ ifiyajẹni labẹ ofin orilẹede Naijiria.