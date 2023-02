“Mo bú sẹ́kún nígbà tí Dókítà sọ fún mí pe àwọn fẹ́ yọ Kíndìnrín mi - Ọkùnrin tí Ekweremadu gbé lọ London jẹ́rìí nílé ẹjọ́

Ni ile ẹjọ naa to wa ni Old Bailey, oloṣelu ọmọ Naijiria kan to jẹ ẹni ọdun Ọgọta ti n sọ ṣaaju pe oun ko ru ofin to wa nipa imuniṣẹru.