Ilé alájà mẹ́ta dàwó l’Abuja, ọ̀pọ̀ èèyàn há sábẹ́ rẹ̀, ẹ̀mí ṣòfò!

ìṣẹ́jú 22 sẹ́yìn

Bo tilẹ jẹ pe a ko tii ri ẹkunrẹrẹ ko jọ, akọroyin BBC to lọ wo ohun to ṣẹlẹ fabọ jẹni pe wọn ti doola eeyan mejila bayii amọ ko si ẹni to tii le sọ pato iye eeyan to ti dagbere faye nibẹ.