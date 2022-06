“Mo mu ìtọ̀, mo jẹ èédú àti iyẹ̀pẹ̀ nítorí àìsàn ‘Ovarian cyst’ tó kọlù mí”

Ovarian cyst: Àwọn èèyàn pè mí ní àjẹ́, wọ́n sá fún mi nítorí àìsàn tó bá mi fínra

Mo fi ile ẹkọ silẹ nitori aisan yii

Gẹgẹ bi ohun to sọ, yatọ si ile ẹkọ oun to gba idaduro, oun ko to ẹni to n jade kuro ninu ile mọ.