Èèyàn mẹ́rin kú lásìkò tí wọn ń gbà ààwẹ̀ láti pàdé Jésù

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Pasitọ sọ fun wa pe ki a fi ebi para ku nitori nnkan buburu fẹ sẹlẹ ni ile aye

Iroyin ta gbọ nipa awọn tọkọtaya naa ni pinnu pe awọn ọmọ wọn ni yoo kọkọ ku, ki iyawo to tẹle wọn, ki ọkọ to jẹ baale to wa kẹsẹrẹ nilẹ ki ile aye to bajẹ.