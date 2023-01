Ọkùnrin tó fa nǹkan abẹ́ rẹ̀ yọ nínú bàálù, tọ̀ sí obìnrin kan lára, wọ gàù

Oríṣun àwòrán, OTHERS

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Iwe iroyin ilẹ India ni Shankar Mishra to tọ si ori ẹlọmiran, jẹ igbakeji adari ileeṣẹ banki ilẹ Amerika, Well Fargo , ki wọn to yọ ni ipo nitori iṣẹlẹ yii.