Kí ló ń fa èdè aìyedè nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Osun lórí àkọ́sọ̀ ọ̀rọ̀ tí Gómìnà Adeleke sọ?

Oríṣun àwòrán, Facebook/State of Osun Assembly/Twitter/Ademola Adeleke

ìṣẹ́jú 6 sẹ́yìn

Edeaiyede kan n waye ni ile igbimọ aṣofin ipinlẹ Ọṣun lọwọ lori awọn ohun ti gomina tuntun ni ipinlẹ naa, Ademọla Adeleke sọ ninu ọrọ akọkọ to ba awọn eeyan ipinlẹ naa sọ nibi iburawọle rẹ atawọn igbesẹ kan to ti gbe.

Lara awọn igbesẹ naa ni yiyi orukọ idanimọ ipinlẹ naa pada si ‘Osun state’ dipo “State of Osun” ti ijọba labẹ iṣakosoẹgbẹ oṣelu APC.

Awọn ohun miran to wa ninu atẹjade ile igbimọ aṣofin Ọṣun

Atẹjade kan ti alaga igbimọ iroyin ati ipolongo nile aṣofin naa, Họnọrebu Kunle Akande fi sita lorukọ awọn ọmọ ile igbimọ naa rọ gomina Adeleke lati yi gbogbo ohun to sọ ati igbesẹ to gbe pada.

Atẹjade naa fi kun un pe lootọ ni ile ẹjọ ti paṣẹ pe ki wọn da orukọ ipinlẹ naa pada si “Osun state” to wa tẹlẹ lati “State of Osun” ṣugbọn awọn ṣi n reti ki wọn yanju gbogbo eto ipẹjọ to yẹ lori rẹ.