Àwọn jàǹdùkú ya wọ iléeṣẹ́ rédíò Amuludun FM n'Ibadan, já ètò gbà mọ́ àwọn òṣìṣẹ́ lọ́wọ́

Oríṣun àwòrán, other

wákàtí 3 sẹ́yìn

Ọrọ di boolọ yago ni ileeṣẹ redio apapọ Naijiria ẹka ti Amuludun 99.1fm to wa lagbegbe Moniya ni ilu Ibadan lọjọ Aiku pẹlu bi awọn ọdọ kan ṣe kọlu ileeṣẹ redio naa.

Iroyin ti a gbọ sọ pe nnkan bii agogo mẹfa owurọ ni awọn janduku naa de si ayika ileeṣẹ naa. Gbogbo awọn oṣiṣẹ to wa lẹnu iṣẹ atawọn to ṣiṣẹ lalẹ mọju ti wọn si n sun orun diẹ ki wọn to gba ọna ile lọ ni wọn sare asadiju fun ẹmi mi lasiko ti awọn janduku naa bẹrẹ wahala wọn.