Ṣé lóòtọ́ ni UK fẹ́ fi òfin de kíkó ẹbí dání gẹ́gẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ láti ilẹ̀ òkèèrè?

Awọn iroyin to n lọ ni pe ijọba Olootu ijọba United Kingdom, Rishi Sunak, yoo bẹrẹ agbeyẹwo ofin tuntun ti yoo fi ofin de awọn akẹkọọ masters ati phd lati ma a ko ẹbi wọn wa si orilẹ-ede naa.

Iwe iroyin The Sun sọ pe Ọjọbọ ọsẹ yii ni igbesẹ naa yoo bẹrẹ.

Olootu ijọba UK sọ fun BBC pe awọn ajeji to n wa si orilẹ-ede naa ti pọ ju, ti oun si n wa oriṣiriṣi ọna lati mu adinku ba a.

Bakan naa, ni oṣu Kọkanla, ọdun 2022, akọwe ijọba, Suella Braverman sọ pe lootọ ni bi iye eeyan to n wọle si UK le ribẹ nitori ogun to n waye ni Ukraine, Afghanistan ati Hong Kong, ati paapaa nitori bi awọn eniyan ilẹ Gẹẹgi ṣe ko eeyan mọra.

Ileesẹ to n ri si onka ni orilẹede UK, fihan ni oṣu Kọkanla ọdun 2022 pe eeyan bi 1.1 miliọnu lo wọ UK ni 2022, ṣugbọn nigba ti wọn ṣe iṣiro awọn to jade pada, awọn to n gbe ni UK ti lé si pẹlu 504,000.