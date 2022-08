Ìhá Buhari àtìjọba rẹ̀ sọ́rọ̀ ìjínigbé ń gbin ẹ̀rù sọ́kàn gbogbo ọmọ Nàìjíríà - Afenifere

Garba Shehu ṣalaye ninu ifọrọwerọ kan pẹlu ileeṣẹ BBC Hausa so pe kii ṣe igba akọkọ niyi ti awọn agbebọn naa n kuna lati ṣika adehun to wa laarin awọn ati ijọba.

Nigba to n ṣapejuwe iṣẹlẹ iku akẹkọọbinrin Happiness Odeh ni Abẹokuta ati Omidan Rachael Ọpadele, akẹkọọ ileẹkọ giga fasiti LAUTECH nilu Ogbọmọṣọ ati ikọlu to waye nile ijọsin kan nipinlẹ Ondo loṣu kẹfa, Ẹgbẹ Afẹnifẹrẹ ni ina ọrọ abo to mẹhẹ ti jo dori koko bayii lorilẹede Naijiria bayii to si nilo ki Ijọba pakuru mọ ọ pẹlu igbesẹ to gbọngbọn.