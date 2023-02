Rògbòdìyàn bẹ́ sílẹ̀ ní Sango, ìpínlẹ̀ Ogun àti Mile 12, Ikorodu, Oke koto Agege

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Eyi n waye latari ọwọngogo owo Naira to gbode kan jakejadeo Naijria.

Iroyin to tẹ wa lọwọ naa sọ pe ṣe lawọn eeyan tu si igboro ti wọn si n ṣe ikọlu si awọn to n wa ọkọ to bẹẹ ti awọn awakọ n sọ fun ara wọn pe ki wọn pa ọna wọn da si ibomiran.