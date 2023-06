Trinity Guy yóò fojú ba iléẹjọ́ lónìí nílùú Ibadan

Oríṣun àwòrán, OTHERS

26 Òkùdu 2023, 08:30 WAT Ìgbà tí a ṣe àfíkun gbẹ̀yìn wákàtí kan sẹ́yìn

Gbajugbaja alawade ori ayelujara, Abdullahi Adisa, ti ọpọ mọ si Trinity Guy ni yoo foju ba ileẹjọ loni.

Eyi waye tori fọnran kan to gbe sori ayelujara ninu eyi to ti ni ki ọmọdebinrin kan maa se apejuwe nnkan ọmọkunrin rẹ to ni o ri.

Osẹ to kọja ni Ileeṣẹ ọlọpaa sọ pe 'Trinity guy' fara rẹ han si ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ọyọ pẹlu agbẹjọro rẹ lati dahun ipe ti wọn pe e lọjọbọ.

Agbẹnusọ Ileesẹ ọlọpaa lorilẹede Naijiria, Olumuyiwa Adejobi ni Trinity Guy, yoo foju ba ileẹjọ lọjọ Aje lori fọnran kan to fi sori ayelujara ninu eyi to ti n ni ki ọmọdebinrin kan maa ṣe apejuwe nnkan ọmọkunrin rẹ to ni o ri.

Atẹjade kan ti alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ni ipinlẹ Ọyọ, SP Adewale Oṣifẹsọ fi sita lọjọ Ẹti ọsẹ to kọja ni pe lẹyin ijiroro ọlọpaa ati Trinity guy, awọn ti lọ fi ṣinkun ofin mu baba ati iya ọmọ naa, Isiaka Ahmed ati aya rẹ Rofiat.

Gẹgẹbi o ṣe sọ, trinity guy ṣalaye fun awọn ọlọpaa to fi ọrọ waa lẹnu wo pe, oun gba aṣẹ lọwọ awọn obi ọmọdebinrin naa ki oun to lo o fun fidio naa, ati ki oun to gbe e si ori ayelujara.

Ninu ifọrọwerọ to wa ṣe pẹlu BBC News Yoruba, alukoro ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ọyọ naa sọ pe gbajumọ alawada oriayelujara naa, sọ pe oṣu kọkanla ọdun 2022 ni oun fi fido naa sita.

O ni ko pẹ pupọ ti oun gbe fidio naa sita ti oun tun yọọ kuro nigba ti ariwo dide tako o paapaa lori aitọ rẹ pẹlu ọrọ ọmọde.