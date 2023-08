Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ ọkùnrin tó gbé agbárí èèyàn sínú ilé nílùú Ondo, ariwo sọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Iroyin ni inu ọra dudu kan ni agbari eeyan naa wa, nibi ti awọn ọmọ onile afurasi naa ti ri ṣaaju, ki wọn to ke gbajare sita, eyii to mu ki baba onile naa fi to ọlọpaa leti.