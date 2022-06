Lẹyìn tó tẹ ìyá arúgbó 70 pa,erin padà wá lọ́jọ́ ìsìnkú láti wá gbé òkú sálọ

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Ṣugbọn ohun to ṣẹlẹ ni tootọ ni. Ẹ tẹti bẹlẹjẹ lati maa fi ọkan ba ọrọ yi bọ.

Iroyin taa mu tọ yin wa ni pe erin kan lẹyin to tẹ iya arugbo ẹni aadọrin ọdun kan pa, o tun wa oku iya lọ si ibi isinku to si tun gbe oku naa to si tẹ mọlẹ.