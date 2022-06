Ilé ẹjọ́ dájọ́ ikú fún ọlọ́pàá tó pa awakọ̀ èèrò nítorí N100

Ile ẹjọ giga nipinlẹ Rivers, ti da ẹjọ iku fun ọkùnrin ọlọpaa kan to pa awakọ bọọsi nitori ọgọrun Naira lọdun 2015. Onidajọ Elsie Thompson sọ lasiko to dajọ pe awọn ẹri to wa niwaju ile ẹjọ fihan pe ọlọpaa naa to jẹ sajẹnti nigba kan, mọọmọ yinbọn mọ awakọ ọhun, David Legbara, to si pa a. Adajọ ṣapejuwe ọlọpaa naa, James Imhalu, gẹgẹ bi ẹni ti inu rẹ ma ń dun lati yinbọn ni gbogbo igba. O ni ko dara ti iru rẹ bá n gbe ni awujọ.