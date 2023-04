Ọkùnrin tó bu igbáàyà obìnrin lọ́nà àìtọ́ rí ẹ̀wọ̀n he

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileẹjọ Magistrate kan to n joko niluu Badagry nipinlẹ Eko, ti palasẹ pe ki Ibrahim Lemo, ẹni ọdun mọkanlelogoji lọ maa gba atẹgun lọgba ẹwọn fun ẹsun o bu igbaya ọmọ binrin kan.

Adajọ Fadahunsi Adefioye ni ki wọn lọ fi Lemo si ọgba ẹwọn lẹyin to ni oun jẹbi ẹsun meji ti wọn kaa si lẹsi.

O ni olujẹjọ naa tun gba obinrin naa lẹsẹ loju, to si fa ipa si lara lẹyin to ni ko maa fi ọwọ kan an.