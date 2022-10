Ìbẹ̀rẹ̀ akòbá fún ìlera ni kí oorun rẹ̀ má pé wákàtí márùn-ún

Ki eeyan maa sun oorun ti ko ju wakati marun-un lọ ni oru, le fa aisan to le ni aadọta, gẹgẹ bi awọn onimọ ṣe sọ.

Bakan naa ni awọn kan lara wọ aago ọwọ to n tọpinpin iye wakati oorun wọn.

Awọn to n sun oorun wakati marun-un tabi kere ju bẹẹ lọ, ti ọjọ ori wọn si ti to aadọta, wa ninu ida ọgbọn ewu lati ni oriṣiriṣi awọn aisan, ju awọn to n sun fun wakati meje.