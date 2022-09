“Ìgbéayé wa ni Amapiano jẹ́, a kò lè ṣe ohunkóhun lẹ́yìn rẹ̀”

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Awọn eeyan orilẹ-ede South Africa ti ba BBC sọrọ lori pataki orin ati ijo Amapiano to n milẹ titi kaakiri agbaye.

Olorin to n lewaju awọn to kọ orin Amapiano naa, Dali Wong, sọ pe orin ọhun ki n ṣe ori ti awọn eeyan orilẹ-ede South n fi ṣere.

Quinton Xapo, ti ọpọ awọn ololufẹ rẹ mọ si DJ Atuko, to jẹ ọkan gbogi lara awọn to maa n gbe orin naa larugẹ ṣalaye fun BBC pe Amapiano tumọ si “Piano” iyẹn dùrù.

Ẹlomiran to tun ba BBC sọrọ, Kamo Mphela, sọ pe Amapiano tun jẹ orin kan to tun maa n mu ki ijo wu ẹni to ba n gbọ orin naa lati jo.