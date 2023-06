Ṣé bó ṣe yẹ kí ọmọlúàbí Yorùbá tọrọ àforíjìn ní Aregbesola tọrọ àforíjìn rẹ̀? -Agbẹnusọ Oyetola

Gbolohun aforijin ti Minisita fọrọ abẹle tẹlẹ loun tọrọ lasiko to n ba awọn alatilẹyin sọrọ ni ilu Osogbo ti n mu iriwisi ọtọọtọ wa.

Lara awọn to fesi lori ọrọ yii taa ba sọrọ ni agbẹnusọ Gomina ana nipinlẹ Osun arakunrin Ismail Omipidan.

Omipidan sọ pe Gomina ana Gboyega Oyetola ko ni ija kankan pẹlu Rauf Aregbesola ṣugbọn o ni aforijin to tọrọ kii ṣe bi ogidi ọmọ Yoruba ṣe yẹ ko tọrọ aforijin.

Ninu ifọrọwerọ pẹlu BBC lori ago ipe, Omipidan sọ pe gbogbo ọmọ Yoruba ati agba Yoruba to ba gbọ ọrọ aforijin naa yoo mọ wi pe kii ṣe bo ṣe yẹ ki eeyan tọrọ aforijin lo ṣe tọrọ rẹ.

Omipidan ni ''Ọmọ Yoruba ni gbogbo wa, Yoruba la dẹ fi n sọrọ. To ba jẹ wi pe nkan ti Minisista ana sọ lori afẹfẹ to ba ṣe pe bẹẹ ni wọn ṣe n tọrọ aforijin nilẹ Yoruba, gbogbo awọn to gbọ ọ ki wọn ba mi da si i.''