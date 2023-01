Ọlọ́pàá mú tọkọtaya tó n lu ọmọ wọn ní ìlù ẹranko ní Eko

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Obinrin naa, Busola Oyediran, to jẹ iya awọn ọmọ naa, ati ọkọ rẹ tuntun, Akebiara Emmanuel, ni ọwọ tẹ̀ lọjọ Ẹti.

Iroyin sọ pe awọn alajọgbele tọkọtaya naa, to ri bi wọn ṣe ma n lu awọn ọmọ ọhun, eyi to ti da oriṣiriṣi ọgbẹ́ si wọn lara, lo fi ọrọ naa to awọn ọlọpaa l’eti.