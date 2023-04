Ajínigbé sin oͅmoͅ oͅdún méͅta láàyè léͅyìn tó gba ₦‎150,000 owó èͅmí rẹ̀

Ileesͅeͅ oͅloͅpaa ni ilu Katsina ni oͅwoͅ ti ba arakunrin kan ti woͅn fi eͅsun kan pe o pa oͅmoͅ oͅdun meͅta to jigbe.

Oͅmoͅ oͅdun meͅta naa ni woͅn ni arakunrin to n gbe agbegbe Sabuwar Santa, ni ijoͅba ibileͅ Musawa sin laaye leͅyin to gba owo eͅmi N150,000 loͅwoͅ baba reͅ ninu N800,000 to bere fun un.