Agbábọ́ọ̀lù Zambia tẹ́lẹ̀ pàdánù ẹ̀mí rẹ̀ sọ́wọ́ ajá rẹ̀ mẹ́ta

Oríṣun àwòrán, Others

ìṣẹ́jú 55 sẹ́yìn

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa, Captain Tselanyane salaye pe iyawo oloogbe n sisẹ lọwọ ni ẹnkule ile wọn nigba to gbọ ariwo aja sugbọn o ro pe ariwo lasan ni, ko si lọ wo nnkan to ṣelẹ.

O ni Iyawo ni nitori pe agbegbe awọn jẹ agbegbe alariwo, o ni oun ro pe awọn aja naa n pariwo mọ awọn eeyan to n kọja ni.

“Nigba to tẹsiwaju lati wa ni o ri ọkọ rẹ ni ita gbangba to sun si lilẹ, ti ko si mi mọ, o suu re lọ sita, to si ri awọn aja naa ti wọn bu ọkọ rẹ jẹ.”