Obìnrin tó wọ ọkọ̀ 'Uber' yìnbọn lu dẹrẹbà tórí ó rò pé àjínigbé ni

wákàtí kan sẹ́yìn

Wọn ti fi ẹsun ipaniyan kan arabinrin kan lẹ́yìn to yinbọn pa awakọ Ileeṣẹ Uber kan to ni oun ro pe o fẹ ji oun gbé ní ní Amẹrika, Ọlọpaa sọ bẹẹ.

Lo ba fa ibọn yọ to si yin in lu direba to n wa ọkọ, Daniel Piedra Garcia. Awọn Aláṣẹ Texas fi aridaju eyi han ninu atẹjade ti wọn fi sita.

Dirẹba naa to jẹ ẹni ọdun mejilelaadọta ku si ileewosan lẹyin ọpọlọpọ ọjọ to lo pẹlu iranlọwọ ẹ̀rọ fun èémí.

Bó ṣe wa ninu ọkọ ọhun, Copas ri àmì ina to n dari ìgbòkègbodò ọkọ to n tọka si agbegbe Juarez ni Mexico, gẹgẹ bo ṣe wa ninu àkọsílẹ̀ lọdọ Ọlọpaa, ilu mejeji fi ẹgbẹ́kẹgbẹ́ ni ibode to pa US ati Mexico pọ.