2023: Màá pèsè iṣẹ́ tó tó 66,000 tí n bá di Gómìnà ìpínlẹ̀ Oyo – Adelabu

wákàtí kan sẹ́yìn

Oludije sipo gomina labẹ asia ẹgbẹ oṣelu Accord Party, Oloye Adebayo Adelabu ti ṣe ileri lati pese isẹ to to ẹgbẹrun lọna mẹrindinlaadọrin to ba di gomina ipinlẹ Oyo lọdun 2023.