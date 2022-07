Portable yọjú sí àgọ́ ọlọ́pàá, ẹ wo ibí tí ọ̀rọ̀ kángun sí

30 Òkùdu 2022

Ki lo ṣẹlẹ nigba to de agọ ọlọpaa

Nibẹ ni awọn ọlọpaa ti fọrọwalẹnuwo lori ipa to ko ati ohun to mọ nipa iṣẹlẹ to waye nibi ti wọn ti lu arakunrin to wa ninu fọnran fidio taa n wi yi.