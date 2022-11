Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń jápa ẹ ṣọ́ra kí wọ́n má baà jà yín ní olè – Lai Mohammed

Ileeṣẹ ijọba to n risi ọrọ iroyin ni wọn n ṣakoso ijiroro naa ti wọn pe ni ‘President Muhammadu Buhari (PMB) Administration Scorecard 2015-2023 Series’.

''Awọn ole ti pọ ni oke okun ẹ ṣọra ṣe''

‘’Ẹleyii to ṣẹlẹ laipẹ yii ni awọn to n rinrinajo lọ si Ilẹ Gẹẹsi, ti wọn si ji eru wọn gbe lọ ni awọn ile itaja to fi mọ agbegbe Oxford ni ilu London.