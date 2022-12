Obasanjo àti Adebanjo lọ sí Enugu, wọ́n ní kò sí gìrì lórí olùdíje táwọn ń tẹ̀lé

wákàtí kan sẹ́yìn

Èmi àti Ayo Adebanjo ti ṣẹ̀wọ̀n rí, mo ti ta ẹ̀jẹ̀ mi sílẹ̀ fún Nàíjíríà, kò sí ẹni tó le halẹ̀ mọ́ mi – Obasanjo

Aarẹ Naijiria nigba kan ri, Oloye Olusegun Obasanjọ tun ti fọwọ gbaya nipa oludije sipo aarẹ to n se atilẹyin fun lati bori ibo lọdun 2023.

Obasanjo sisọ loju ọrọ yii ninu fidio to jade sita lasiko to wa ni ibujoko ẹgbẹ Ohaneze Ndigbo to wa ni Enugu.