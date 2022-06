Gọńgọ sọ!, Àwọn olùdíje sípò Sẹ́nétọ̀ méjì jẹyọ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC ni ìpínlẹ̀ Oyo

ìṣẹ́jú 47 sẹ́yìn

Olujide meji ninu ẹgbẹ oselu All Progressive Congress ni ipinlẹ Oyo to ni erongba lati gba asia ẹgbẹ oselu naa fun ipo sẹnetọ ni guusu ipinlẹ naa ti kede pe awon jawe olubori ninu eto idibo abele to waya niluu ibadan.