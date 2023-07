Peter Obi bu ẹnu atẹ́ lú Tinubu lórí ọgọ̀ọ̀rọ̀ ọkọ̀ tó tẹ̀le lásíkò tó sàbẹ̀wò sí ìlú Eko

ìṣẹ́jú 53 sẹ́yìn

Oludije sipo aarẹ lẹgbẹ osẹlu Labour Party, Peter Obi ti bu ẹnu atẹ lu oludije sipo Aarẹ Bola Ahmed Tinubu lori ọgọọrọ awọn eniyan to tẹle lasiko to ṣabẹwo si ipinlẹ Eko.

Iroyin ni o kere tan awọn ọkọ to le ni ọgọrun lo tẹle Tinubu ninu fido to ja ranyin lori ẹrọ ayelujara lasiko to n lọ si ile rẹ ni Ikoyi lẹyin to kuro ni papakọ ofurufu.