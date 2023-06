Ṣé Ifá tó yẹ kó yan Alaafin Oyo àti Soun Ogbomosho tuntun rìnrìnàjò ni? - Oluwo

Bi ẹ ko ba ni gbagbe, laipẹ yii ni Ọba Akanbi ṣe ifọrọwerọ pẹlu ileeṣẹ iwe iroyin abẹle kan lorilẹede Naijiria ninu eyi to ti sọ pe Ifa kọ lo n yan ọba mọ bayii, awọn gomina ni.

Lọtẹ yii ninu atẹjade kan to fi ṣọwọ si BBC News Yoruba, Kabiyesi Oluwo ni gbogbo awọn to ba n duro de ki Ifa yan awọn si ipo ọba yoo duro pẹ bi eeyan to n wo iṣẹju akan leti odo ni.