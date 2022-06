Amotekun kéde pé àwọn ti mú lára àwọn agbébọn tó pa olùjọ́sìn 40 nílú Owo

Ajọ alaabo Amọtẹkun ni ipinlẹ Ondo ti fi idi rẹ mulẹ pe ọwọ awọn ti tẹ awọn afurasi kan ti wọn furasi pe wọn lọwọ ninu ikọlu ati ipaniyan to waye nileejọsin ijọ Aguda kan nilu Ọwọ nipinlẹ Ondo.

Alaga ajọ alaabo Amọtẹkun ni ipinlẹ Ondo, Agba Oye Adelẹyẹ Adekunle Olusanyero ṣalaye fun BBC News Yoruba pe awọn mu awọn afurasi mọkanleloaadọrin kan, ṣugbọn lara wọn lawọn afurasi to lọwọ ninu ikọlu naa wa.

Ni Ọjọbọ lajọ agbofinro Amọtẹkun fi oju awọn afurasi naa han fun araye ri bi o tilẹ jẹ pe ko sọ ni pato iye awọn afurasi mọkanlelaadọrin naa to lọwọ si ikọlu to waye nilu Ọwọ.

Nigba ti BBC beere lati mọ awọn ohun ti wọn ri ti wọn fi gba pe awọn eeyan naa lọwọ si ipaniyan to waye ni ilu Ọwọ, Agba Oye Adelẹyẹ Adekunle Olusanyero ṣalaye pe ọkọ ti awọn agbebọn naa fi ṣọṣẹ naa wa lagọ Amọtẹkun bayii nilu Akurẹ lẹyin ti awọn oṣiṣẹ Amọtẹkun rii nibi ti awọn afurasi naa fi pamọ si ninu igbe.

Kọmanda agba fun Amọtẹkun nipinlẹ Ondo, Akọgun Adeleyẹ Adetunji to ṣe afihan awọn afurasi naa ni ikọ Amọtẹkun ti bẹrẹ si ni ti ori bọ gbogbo awọn igbo nla gbogbo to wa lawọn agbegbe aala ilẹ ipinlẹ Ondo pẹlawọn ipinlẹ miran lati lee ṣawari gbogbo awọn oniṣẹ ibi to wa nibẹ lẹyẹ o ṣọka.