Àwọn onímọ̀ Sáyẹ́nsì rí ojú ara tó ń mú ni gbádùn ìbálòpọ́ gan “Clitoris” lára abo Ejò

ìṣẹ́jú 35 sẹ́yìn

Awọn aṣewadii ni awọn nnkan to korajọ pọ ninu “cltoris” naa aọn bii ohun ti oloyinbo n pe ni “nerves, collagen ati red blood cells” eyi to n ṣiṣẹ ni mẹsan mẹwaa ki nnkan ibalopọ le maa dide.

O kọkọ bẹrẹ ayẹwo rẹ lori Ejo paramọlẹ to ti ku, o si ri “clitoris” – aworan ohun to ri bii ọkan to si tun rẹwa to rọra wa lẹgbẹ ẹya ara oloorun didun ti Ejo ma fi n fa oju ololufẹ mọra.