Awọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ràn láti gba adigunjalè mọ́ra ju àwa "transgender" táa ń múra bí obìnrin lọ - Jay Boogie

Oríṣun àwòrán, Instagram

ìṣẹ́jú kan sẹ́yìn

Ọmọ orílẹ̀èdè Naijiria kan to maa n mura bi obinrin amọ to ni adamọ ọkùnrin lara, Jay Boogie ti orúkọ abisọ rẹ gangan n jẹ Daniel Nsikan ti di ilumọọka bayii lori ayelujara latari awọn aworan ara rẹ to n fi si ori ayelujara.

Ó ti fẹ́rẹ to eniyan egberun lọ́nà igba to n tẹ leè loju opo Instagram rẹ, koda o le ki eeyan to mọ pe orúkọ abisọ rẹ gangan ni Daniel, eyi jẹ orúkọ ti ọpọ obi ni Naijiria maa n sọ ọmọ wọn ọkùnrin.

Nigeria jẹ ọkan lara awọn orílẹ̀èdè agbaye to kọ ẹyin si ibadọgba awọn onibalopọ akosakọ tabi abosabo (LGBTQ).

Bii tí àwọn orílẹ̀èdè ilẹ̀ Afirika mii, oju awọn LGBTQ n ri mabo ni ti idẹyẹsi ati iwa ipa ni awọn ilu to gbe àṣà lárugẹ bii Naijiria.

Ni ọ̀sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn ni ile igbimọ aṣofin orílẹ̀èdè Ghana fi gbogbo ọwọ gbaruku ti àtúnṣe abadofin kan to ni ṣe pẹlu awọn onibalopọ ẹ̀yà kan naa yii del eyi to dabaa ẹ̀wọ̀n ọdun mẹta fun ẹnikẹni to ba pe ara rẹ ni LGBTQ+.

Bakan naa, ninu oṣù karun ọdun 2023 ni Ààrẹ orílẹ̀èdè Uganda, Yoweri Museveni fọwọ́ si iwe kan ti awọn onwoye ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ ọkan lara ofin to le ju to lodi si iwa awọn ó ibalopọ ẹda kan naa (LGBTQ) lagbaye.

Ofin ti wọn pàṣẹ idajọ iku fún ẹni ti gule gule rẹ ba pọ ju nipa ibalopọ ẹda kan naa. Ibalopọ yii ti jẹ eyi to lodi si ofin ni o le ni ọgbọn orílẹ̀èdè ni Áfíríkà.

Amọ ṣá, Jay Boogie ti pe ara rẹ ni ọkùnrin to n mura bi obinrin o si jẹ ọkan lara awọn ọmọ ẹgbẹ́ LGBTQ díẹ̀ to ti jade sita lati sọ̀rọ̀ nípa ẹni ti wọn jẹ gangan nipa ti ibalopọ.

Ninu ifọrọwanilẹ́nuwo to ṣe pẹlu BBC Pidgin, o ni oun n gbe igbe aye òótọ́ eyi si ni idi ti oun fi n gbe gẹgẹ bi ọkùnrin to n mura bi obinrin nitori idunu oun lo ṣe pataki ju.

Bawo ni igba kekere Jay Boogie ṣe ri?

"Igba kekere mi ri bákan".

Jay Boogie n sọ̀rọ̀ nipa iṣẹlẹ kan to bá a ninu jẹ nigba kekere rẹ.