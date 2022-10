Ilé ẹjọ́ pàṣẹ kí ìjọba àpapọ̀ san N500m fún Nnamdi Kanu, adarí IPOB

Adajọ to gbọ ẹjọ naa, Onidajọ Evelyn Ayandike gbe idaju yii kalẹ lẹyin to bọ si aga igbẹjọ ohun lọjọ kẹrin oṣu kẹwaa. Loṣu kẹta ọdun 2022 lawọn agbẹjọro Kanu pe ẹjọ naa lati tako ohun ti wọn pe ni fifi agidi gbe Kanu kuro loke okun wa sile eyi ti wọn sọ pe o tako awọn ẹtọ rẹ gẹgẹ bi omoniyan.

Agbẹjọro fun Kanu, Aloy Ejimakor ṣalaye ninu atẹjade rẹ pe bi ijọba apapọ ṣe fi tipa mu Kanu kuro lorileede Kenya tako ẹsẹ ìkẹrin abala ikejila iwe akọsilẹ ẹtọ omoniyan ti African Charter on Human and People’s Rights, pẹlu iwe ofin Naijiria

Amofin Ejimakor tun fi kun un pe ki ile ẹjọ ṣatunṣe awọn ọpọlọpọ itẹtọẹnimọlẹ to so rọ mọ igbesẹ naa bii ifiyajẹni, ifinipamọ si ahamọ lọna aitọ ati aifun un laaye lati gbọ tẹnu rẹ eyi ti ofin la kalẹ ki wọn to le gbe eeyan digbadigba kuro loke okun wa sile.