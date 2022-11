Mọ̀ nípa òògùn olóró Fentanyl tí àwọn kan fẹ́ má tà ní Naijiria báyìí

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti lilo ati tita oogun oloro ni Naijiria, NDLEA ti fi ikede sita lori oogun oloro tuntun kan to fẹ ẹ di tita ni Naijiria.

Ajọ NDLEA sọ ninu atẹjade naa pe gbogbo igbesẹ to yẹ ni lo waye, lati ri i pe oogun oloro naa ko di tọọrọ fọn kale ni Naijiria.

O ni oogun naa n ko ipa to ju ìdá aadọrin lọ ninu iku, to si tun jẹ gboogi nkan to n fa aloju oogun ni America.