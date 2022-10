Wo arẹwà mẹ́jọ tó ti jẹ́ Ayaba fún Ooni Ife, Ọba Adeyeye Ogunwusi

Olori Ronkẹ ni Olori kẹfa ti yoo wọ Aafin Oodua laarin oṣu meji sira wọn lẹyin ti Ọba Ogunwusi pada si ipo apọn fun oṣu mẹsan an lẹyin ti Naomi Silẹkunọla pinya pẹlu rẹ loṣu kejila ọdun 2021.

Ta ni awọn obinrin to ti ba kabiyesi Ọọniriṣa pin iyẹwu wọ, yala ki o to de ori itẹ ni o tabi lẹyin to gun ori itẹ?