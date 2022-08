Aregbesola ń gbẹ̀yìn bẹbọjẹ́ fún Tinubu l'Osun- APC

Oríṣun àwòrán, others

ìṣẹ́jú 56 sẹ́yìn

Rogbodiyan to n sele ninu egbe oselu All Progressive Congress nipinle Osun ti tun gba ona miran pẹlu bi awọn ẹgbẹ kan ti won n pe ara wọn ní The osun progressive (TOP) ati APC Youth wing ṣe ya si igboro ilu Osogbo lati fi ehonu han lori iha ti Gomina tẹlẹ rí ipilẹ Osun ko si ẹgbẹ oselu APC.