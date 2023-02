Ohun tí ọlọ́pàá ń ṣe fún adigunjalè ló lè ṣè fún olùwọ́de tó bá kọlu banki- iléeṣẹ́ Ọlọ́pàá Nàìjíríà

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa Naijiria ti sọ pe adigunjale ni ẹnikẹni to ba kọlu ile ifowopamọ si, ẹrọ apọwo ATM, ọna ti agbofinro ba si fi n koju awọn adigunjale ni wọn yoo fi koju ẹnikẹni to ba fi iwọde boju lati kọlu banki tabi ẹrọ ATM.

Alukoro fun ileeṣẹ ọlọpaa lorilẹede Naijiria, Ọmọọba Olumuyiwa Adejọbi lo sọ eyi ninu atẹjade kan to fi si oju opo Twitter rẹ.

“O yẹ ka ran awọn eeyan leti pe ẹnikẹni to ba kọlu banki, ẹrọ apọwo ATM, adigunjale ni, bi wọn si ṣe n koju adigunjale ni wọn yoo ṣe doju kọ wọn.”

Adigunjalè làwọn olùwọ́de tó ń kọlu báńkì, ATM, ohun tí òfin ní kí ọlọ́pàá ṣe fún wọn nìyí

Alukoro ileeṣẹ ọlọpaa Naijiria ni iyalẹnu lo jẹ pe awọn eeyan kan, eyi ti ko yọ awọn to kawe pẹlu silẹ, n bu ẹnu atẹ lu ileeṣẹ ọlọpaa lori bi awọn ọlọpaa ṣe yinbọn tu awọn oluwọde to lọ kọlu ẹka banki apapọ Naijiria CBN to wa nilu Benin.