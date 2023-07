Ọ̀pọ̀ èèyàn kú níbi tí wọ́n ti n bu bẹtirò lára Tanker tó ṣubú ní Ore

ìṣẹ́jú 54 sẹ́yìn

Ko din ni eeyan mẹwaa to ku lasiko ti wọn n bu epo bẹtiro to danu lara ọkọ agbepo kan to ṣubu nilu Ore, ijọba ibilẹ Odigbo, nipinlẹ Ondo lọjọ Aiku.