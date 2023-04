Wo èsì àwọn ọmọ Naijiria bí ààrẹ Buhari tó tọrọ ìdáríjì lọ́wọ́ wọn

Oríṣun àwòrán, Others

22 Ìgbé 2023

Awọn ọmọ Naijiria ti fun aarẹ Buhari lesi lẹyin to tọrọ aforiji lọwọ wọn lẹyin to ku ogoji ọjọ ki ijọba rẹ pari.

Aarẹ Buhari lo tọrọ aforiji lọwọ awọn ọmọ Naijiria lasiko to n jade ikini fun ọdun Salah, ki o to gbe ijọba kalẹ fun aarẹ ti wọn dibo yan ni idibo ọdun to kọja.