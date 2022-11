Àsìkò wo ló yẹ kí tọkọtaya bẹ̀rẹ̀ ìbálòpọ̀ lẹ́yìn ìbímọ?

Bakan naa ni aarẹ ṣi le mu ara obinrin to ṣẹṣẹ bimọ, eyi ti ko nii jẹ ki ibalopọ wu u mọ.

Asiko wo lo yẹ ki tọkọtaya duro de ki wọn to bẹrẹ ibalopọ pada?

Awọn dokita ma n gba awọn obinrin to ba bimọ pe ohunkohun ko gbọdọ wọ oju ara wọn fun ọsẹ mẹfa lẹyin ti wọn ba bimọ tan, nitori ki o le tete san lẹyin ti ọmọ gba ibẹ jade.

Ireti wa pe ẹ̀jẹ̀ to ku yoo ti jade tan ninu ara nigba naa.

Ti o ba ṣẹṣẹ bimọ, ti o si fẹ ẹ ni ibalopọ lati oju ara, o le ma gbadun rẹ bi i ti tẹlẹ ko to o bimọ.

Kii ṣe obinrin to bi ọmọ lati oju ara nikan ni ọrọ kan, o tun kan awọn obinrin to ba fi iṣẹ abẹ bimọ.

Eyi ko ṣẹyin irora to wa lati ara ọmọ bibi, ṣugbọn o tun nii ṣe pẹlu pe eroja estrogen to ti ni ipa lori bi awọn iṣan oju ara ṣe n ràn si.

Ajọ eleto ilera orilẹ-ede naa gba awọn obinrin ni imọran pe ti ibalopọ ba n dun ọ, o le gbiyanju lati lo awọn ipara to wa fun ibalopọ.

Agọ ara rẹ le ti yipada

O si le gba to asiko diẹ ki ibalopọ to wu ọ. Ṣugbọn ko to o di asiko naa, iwọ ati ololufẹ rẹ le gbadun ara yin ni awọn ọna mii.