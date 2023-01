Ìbànújẹ̀ ní ọdún tuntun, àwọn ènìyàn tẹ ara wọn pa!

Oṣojumikoro kan to so iṣẹlẹ naa ni awọn eniyan to fi mọ ọrẹ oun lo ku nigba ti wọn ko le mi mọ nitori ọpọ ero to pọ ti wọn si n kọlu ara wọn.