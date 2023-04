Wọ́n ti sìnkú Temitope táwọn ọlọ́kadà kan lù pa l‘Akure, ẹkún sọ!

Awọn eeyan ṣe idajọ ọwọ fun Temitọpẹ lẹyin to fi ọkọ kọlu awọn ọlọkada lagbegbe Ijọka leyi to mu ẹmi ọlọkada kan lọ ti awọn mẹfa miran si tun farapa yannayanna.

Iroyin to tẹ BBC News Yoruba lọwọ sọ pe ọpẹlọpẹ awọn ọlọpaa to ba wọn peju si ibi isinku naa ni ko jẹ ki wahala miran tun bẹ silẹ nigba ti awọn ẹbi ati ọrẹ oloogbe naa gbarata lẹyin isinku rẹ ti wọn si fẹ ya bo awọn ọlọkada kan ti wọn pade lọna lasiko ti wọn fẹ lọ sin oku naa.

Ẹsun iṣẹ jibiti ori ayelujara ti ọpọ n pe ni ‘yahoo-yahoo’ni wọn fi kan arakunrin naa ki wọn to da gbẹmi rẹ.

Bakan naa ni awọn to hu iwa laabi naa tun wi pe wọn ri ijapa, posi kekere, awọtẹlẹ obirin, ọṣẹ dudu atawọn nkan miran ninu ọkọ naa, eyi ti wọn sọ pe o fihan pe oogun owo lo ṣe leyi to mu ki wọn nigbagbọ pe o mọọmọ gbẹmi awọn to kọlu ni.