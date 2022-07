Wo bí ìdá márùn ún nínú ọgọ́rún 5% tí ìjọba Naijiria fi kún owó orí ìpè, àtẹ̀jíṣẹ́ àti Data ṣe kàn ọ́

O ṣalaye ọrọ naa nibi ipade ijororo kan to waye nilu Abuja l’Ọjọbọ pe owo ori tuntun na yoo gun owo ipe, atẹjiṣẹ, data, ati awọn nkan mii ti araalu n sanwo rẹ fun awọn ileeṣẹ ibaraẹnisọrọ.

Ẹni to ṣoju rẹ nibi ipade naa, Frank Oshanipin, sọ pe oṣooṣu ni owo naa gbọdọ ma a wọle, o pẹju ọjọ kọkanlelogun.

O ni nkan to hàn si gbogbo eeyan ni pe owo to n wọle fun ijọba ko to o gbọ bukaata Naijiria mọ, nitori naa ni ‘a ṣe n wa owo lori awọn nkan ti kii ṣe eporọbi.