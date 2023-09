Mi ò gbèrò láti jẹ Soun Ogbomoso rárá, àmọ̀ ìdí rèé tí mo ṣe gbà - Olaoye

ìṣẹ́jú 33 sẹ́yìn

Ayanmọ ko gboogun, ori lẹlẹjọ, bakan naa, ori to ba maa dade, ko ni ṣe alai dade.

Bayii ni ọrọ Afolabi Ghandi Olaoye ti yoo gori oye gẹgẹ bi Soun Ogbomoso tuntun ṣe ri gan an.

Ninu idile marun un to n jẹ Soun Ogbomoso, idile Olaoye to jẹ idile ti mo ti wa lo kan lati jọba lẹyin idile Oba Oyewumi Ajagungbade to waja.