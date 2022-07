Òṣèré tíátà lẹ gbé àṣọ Bíṣọ́ọ́bù wọ̀ níbi ayẹyẹ àfihàn Shettima - CAN

Ẹgbẹ awọn ọmọlẹyin Kristi ni Naijiria, CAN, ti sọ pe awọn biṣọọbu to lọ sibi ayẹyẹ ti wọn ti kede Kashim Shettima gẹgẹ bii oludije igbabkeji Aarẹ ẹgbẹ oṣelu APC, ki ṣe ara awọn.

Igbakeji CAN ni ipinlẹ mọkandinlogun lapa iha Ariwa to fi mọ Abuja, alufaa Joseph John Hayab, to tun jẹ Aarẹ CAN ni Kaduna lo sọ ọrọ naa lasiko ifọrọwerọ kan pẹlu awọn akọroyin.