Ọmọ méjì kú, ọ̀pọ̀ dẹnukọlẹ̀ sínú ọkọ̀ iléẹ̀kọ́ l‘Eko, tori ooru àmújù

wákàtí kan sẹ́yìn

Ileeṣ̣ẹ ọlọpaa nipinlẹ Eko ti ni lọọtọ ni iṣẹlẹ iku ọmọ meji to gbẹmi mi nitori ooru inu ọkọ waye nipinlẹ Eko.

Agbẹnusọ fún ileeṣẹ ọlọpaa Eko, Benjamin Hundeyin to fidi isẹlẹ naa mulẹ fun BBC Yoruba ni aibikita awakọ ileẹkọ, School Bus naa lo fa iṣẹlẹ ijamba naa.

Awọn ọmọ meji to ku ninu awọn ọmọ to le ni ogun to wa ninu ọkọ naa ni Izuorah Sochima Victor ati Ilofunlunwa Ugomsinachi.