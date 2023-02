Èmi gan an tí mo jẹ́ gómìnà kò ní naira tuntun lọ́wọ́, gbogbo wa lọ̀rọ̀ Emefiele yìí bá-Adeleke

Adeleke sọrọ yii lasiko to pe ipade pẹlu awọn adari ẹka banki CBN ni ipinlẹ Ọsun lori ọwọngogo owo naira to n ba awọn ọmọ orilẹede Naijiria finra bayii.

Adeleke ni o yẹ ki awọn alasẹ banki apaọ CBN o salaye ohun gan to n ṣẹlẹ gan boya owo naa ko to ni tabi awọn banki kan lo n koo pamọ.

O ni gbogbo irinṣẹ ti ofin fun oun gege bi gomina ipinlẹ ọsun loun ti n lo lati fi rii daju pe alaafia jọba ni ipinlẹ Ọsun, ati lati rii pe irufẹ awọn iwọde to n lọ kaakiri ko waye ni ipinlẹ Ọṣun

“Lootọ awọn eeyan mi ni suuru, sibẹ a ko gbọdọ rẹ wọn jẹ. idi ti mo fi pe ipade yii niyi. Ki lo fa ọwọngogo naira? Ṣe awọn ti ẹ ko sita ko to ni abi o kere?

ti da sẹria fawọn banki lori ọrọ ọwọ gogo owo tuntun yii - CBN

Nigba to n fesi, adari ẹka banki CBN ni ipinlẹ Ọṣun, Oluyẹmi Adeyẹmi sọ pe banki apapọ naa ti n gbe igbesẹ lati dẹkun ọwọngogo naa ati pe wọn ti gbe igbesẹ ibawi lori awọn banki to b an ko owo naa pamọ.